Serie A, si torna in campo: le designazioni arbitrali per l’ottava giornata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Terminata la sosta per le nazionali, è già pronta a tornare in campo la Serie A. l’ottava giornata di campionato, che verrà sabato 01/10 al “Maradona” con la sfida tra Napoli e Torino, vedrà sfide già di grande importanza sia dal punto di vista tecnico che per la classifica vera e propria. Di seguito le designazioni arbitrali per il turno di campionato che sta per arrivare: Napoli – TorinoArbitro: MassimiAssistenti: Cipressa – ScatragliIV: CamploneVAR: FourneauAVAR: Valeri Inter – RomaArbitro: MassaAssistenti: Passeri – CostanzoIV: GhersiniVAR: MazzoleniAVAR: Longo S. Empoli – MilanArbitro: AurelianoAssistenti: Rossi L. – Di GioiaIV: MarescaVAR: GuidaAVAR: Di Martino designazioni arbitrali ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Terminata la sosta per le nazionali, è già pronta are inlaA.di campionato, che verrà sabato 01/10 al “Maradona” con la sfida tra Napoli e Torino, vedrà sfide già di grande importanza sia dal punto di vista tecnico che per la classifica vera e propria. Di seguito leper il turno di campionato che sta per arrivare: Napoli – TorinoArbitro: MassimiAssistenti: Cipressa – ScatragliIV: CamploneVAR: FourneauAVAR: Valeri Inter – RomaArbitro: MassaAssistenti: Passeri – CostanzoIV: GhersiniVAR: MazzoleniAVAR: Longo S. Empoli – MilanArbitro: AurelianoAssistenti: Rossi L. – Di GioiaIV: MarescaVAR: GuidaAVAR: Di Martino...

