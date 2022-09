Sarah Jessica Parker, la strega è tornata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ed è vestita Armani, sul red carpet del secondo episodio del film cult Hocus Pocus. Con lei, la leggendaria Bette Midler, che non ha perso un grammo della sua verve (e del suo stile a dir poco eccentrico). E la terza strega? Kathy Najimy ha giocato la carta della sensualità… E la magia è fatta! Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ed è vestita Armani, sul red carpet del secondo episodio del film cult Hocus Pocus. Con lei, la leggendaria Bette Midler, che non ha perso un grammo della sua verve (e del suo stile a dir poco eccentrico). E la terza? Kathy Najimy ha giocato la carta della sensualità… E la magia è fatta!

