**Riforme: Marini, 'bicamerale? Strada percorribile, da apprezzare apertura Calenda'** (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "L'attuazione di riforme costituzionali attraverso una bicamerale è una Strada percorribile ed una formula già sperimentata in passato. Qualsiasi modalità che possa costituire luogo di sintesi fra le forze politiche è benvenuta". Così all'Adnkronos il costituzionalista Francesco Saverio Marini, professore di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, che intervenendo sulla necessità di superamento del bicameralismo perfetto e sulla determinazione del leader di Azione Calenda a partecipare ad una eventuale bicamerale per le riforme istituita da Giorgia Meloni, afferma: "E' un tema molto discusso e che certamente deve entrare nel dibattito. L'apertura e la proposta di Calenda sono apprezzabili ed è verosimile che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "L'attuazione di riforme costituzionali attraverso unaè unaed una formula già sperimentata in passato. Qualsiasi modalità che possa costituire luogo di sintesi fra le forze politiche è benvenuta". Così all'Adnkronos il costituzionalista Francesco Saverio, professore di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, che intervenendo sulla necessità di superamento del bicameralismo perfetto e sulla determinazione del leader di Azionea partecipare ad una eventualeper le riforme istituita da Giorgia Meloni, afferma: "E' un tema molto discusso e che certamente deve entrare nel dibattito. L'e la proposta disono apprezzabili ed è verosimile che ...

