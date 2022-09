Auto elettriche - L'Europa sceglie l'italiana Be Charge per la rete di ricarica veloce (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Commissione europea ha scelto Be Charge, società controllata dall'Eni, per realizzare una delle più estese reti di ricarica veloce per Auto elettriche in Europa. Nello specifico, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (Cinea), responsabile dei programmi per la decarbonizzazione e la crescita sostenibile, ha selezionato il progetto presentato dall'azienda italiana per costruire entro il 2025 un'infrastruttura ad alta potenza lungo i principali corridoi di trasporto europei (TEN-T), nelle aree di parcheggio e nei principali nodi urbani di 8 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Austria, Germania, Portogallo, Slovenia e Grecia. Il finanziamento europeo. Il progetto, che ha visto la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti in qualità di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Commissione europea ha scelto Be, società controllata dall'Eni, per realizzare una delle più estese reti diperin. Nello specifico, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (Cinea), responsabile dei programmi per la decarbonizzazione e la crescita sostenibile, ha selezionato il progetto presentato dall'aziendaper costruire entro il 2025 un'infrastruttura ad alta potenza lungo i principali corridoi di trasporto europei (TEN-T), nelle aree di parcheggio e nei principali nodi urbani di 8 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Austria, Germania, Portogallo, Slovenia e Grecia. Il finanziamento europeo. Il progetto, che ha visto la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti in qualità di ...

