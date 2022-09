Così il Pd ha perso oltre 1 milione di voti, regalandoli ai partiti alleati e avversari (Di martedì 27 settembre 2022) Il dato più alto da guardare dopo il 25 settembre è quello dell’astensione dal voto: il 36% degli elettori non è andato alle urne. «I partiti non sono riusciti a convincerli», dice la sondaggista Alessandra Ghisleri alla Stampa. «È il primo, importante cambiamento. Rispetto a cinque anni fa, mancano all’appello circa 4,5 milioni di elettori. Significa che c’è un gap importante tra la politica – pardon, tra i politici – e il territorio. Contano le modalità di scelta dei candidati, la distrazione degli elettori, l’autoreferenzialità dei discorsi dei leader… insomma una complicità di effetti». Ghisleri spiega la crescita di Giorgia Meloni nei sondaggi: «A maggio era al 22,5%. Il 22 luglio, sciolte le Camere, al 23,5%. Poi comincia a crescere, lentamente ma progressivamente». E oggi, a conti fatti, rispetto alle politiche del 2018 ha 5,7 milioni di voti in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) Il dato più alto da guardare dopo il 25 settembre è quello dell’astensione dal voto: il 36% degli elettori non è andato alle urne. «Inon sono riusciti a convincerli», dice la sondaggista Alessandra Ghisleri alla Stampa. «È il primo, importante cambiamento. Rispetto a cinque anni fa, mancano all’appello circa 4,5 milioni di elettori. Significa che c’è un gap importante tra la politica – pardon, tra i politici – e il territorio. Contano le modalità di scelta dei candidati, la distrazione degli elettori, l’autoreferenzialità dei discorsi dei leader… insomma una complicità di effetti». Ghisleri spiega la crescita di Giorgia Meloni nei sondaggi: «A maggio era al 22,5%. Il 22 luglio, sciolte le Camere, al 23,5%. Poi comincia a crescere, lentamente ma progressivamente». E oggi, a conti fatti, rispetto alle politiche del 2018 ha 5,7 milioni diin ...

