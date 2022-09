Vonn: ''Lo sci mi ha aiutato con la depressione. Personalità? Ho sempre voluto differenziarmi'' (Di lunedì 26 settembre 2022) Lindsey Vonn, leggenda dello sci, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport in occasione del Festival dello Sport di Trento. Si è raccontata ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 26 settembre 2022) Lindsey, leggenda dello sci, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport in occasione del Festival dello Sport di Trento. Si è raccontata ...

WandaPardini : RT @Eurosport_IT: A noi piace un sacco! '????????????????' vi sta bene? ?? ?? - Eurosport_IT : A noi piace un sacco! '????????????????' vi sta bene? ?? ?? - AgenziaOpinione : PAT * FESTIVAL SPORT: “ LE CAMPIONESSE DI SCI LINDSAY VONN (USA) E SOFIA GOGGIA IN DIALOGO AL TEATRO SOCIALE, A TRE… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Vonn e Goggia, le regine dello sci a confronto: 'Ecco cosa vuol dire per noi vincere' #Ilfestivaldellosport - zazoomblog : Vonn e Goggia le regine dello sci a confronto: Ecco cosa vuol dire per noi vincere - #Goggia #regine #dello… -