Uomini e Donne: Maria lo mette con le spalle al muro! (Di lunedì 26 settembre 2022) Al centro della scena, nel programma di Uomini e Donne torna di nuovo Gemma Galgani. Andiamo a vedere cosa è successo in queste prime puntate della trasmissione di Canale Cinque. Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è ormai una garanzia per tutti. Sui social i commenti sono stati numerosi, ma quello che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 settembre 2022) Al centro della scena, nel programma ditorna di nuovo Gemma Galgani. Andiamo a vedere cosa è successo in queste prime puntate della trasmissione di Canale Cinque. Il programma diDe Filippi,, è ormai una garanzia per tutti. Sui social i commenti sono stati numerosi, ma quello che L'articolo proviene da Leggilo.org.

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - repubblica : Seggi elettorali, protesta dei transessuali per la separazione di uomini e donne [di Alessandra Ziniti] - Spectra_anna : RT @willprotector: l'unica donna che l'italia potrà mai accettare come premier è una donna che dice solo quello che vogliono sentire gli uo… - AntonCH3CH2OH : RT @Gigadesires: Vergonniaaahhh, oggi ai seggi c'erano le liste divise fra uomini e donne e non c'era quella per chi si sente un muflone.… -