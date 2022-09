“Si mettono insieme”. GF Vip 7, sorpresa su Pamela Prati e il concorrente: “È fatta” (Di lunedì 26 settembre 2022) Un weekend carico di tenerezze, chiacchiere, complimenti, sguardi complici ed anche abbracci quello che si è visto in onda al GF Vip 7. Non per tutti i vipponi di Alfonso Signorini, ma per due in particolare. Mentre Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino chiarivano da un lato, dall’altro, Marco Bellavia non ha mollato un attimo Pamela Prati. Ormai è chiaro, l’affascinante attore ha puntato gli occhi sulla vamp del piccolo schermo e sta facendo di tutto per conquistarla. A colpirlo immediatamente, l’eleganza e la rinomata bellezza di Pamela Prati. Non si è affatto imbarazzato nel farlo sapere a tutti. Marco Bellavia sembrerebbe più che intenzionato a farle perdere la testa. GF Vip 7, Pamela Prati corteggiata Tra i primissimi a notare il debole che il conduttore di Bim Bum Bam ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 26 settembre 2022) Un weekend carico di tenerezze, chiacchiere, complimenti, sguardi complici ed anche abbracci quello che si è visto in onda al GF Vip 7. Non per tutti i vipponi di Alfonso Signorini, ma per due in particolare. Mentre Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino chiarivano da un lato, dall’altro, Marco Bellavia non ha mollato un attimo. Ormai è chiaro, l’affascinante attore ha puntato gli occhi sulla vamp del piccolo schermo e sta facendo di tutto per conquistarla. A colpirlo immediatamente, l’eleganza e la rinomata bellezza di. Non si è affatto imbarazzato nel farlo sapere a tutti. Marco Bellavia sembrerebbe più che intenzionato a farle perdere la testa. GF Vip 7,corteggiata Tra i primissimi a notare il debole che il conduttore di Bim Bum Bam ...

