GF VIP 7, Sonia Bruganelli innamorata del nuovo cast e di una concorrente (Di lunedì 26 settembre 2022) I daytime del Grande Fratello Vip 7 sono seguitissimi fin dal primo giorno d’ingresso dei nuovi concorrenti, tanto che hanno fatto immediatamente schizzare gli ascolti della rete. Quest’anno a commentare quanto è accaduto durante quei momenti c’è stata anche Sonia Bruganelli. L’opinionista ha voluto esprimere tutto il suo favore verso il nuovo cast. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli entusiasta del Grande Fratello Vip 7: “Non riesco a smettere di guardarli” Sonia Bruganelli questo weekend ha condiviso con i suoi fan uno dei momenti in cui guardava il daytime del Grande Fratello Vip 7 e ha espresso alcune considerazioni sui vipponi. Per lei questi concorrenti sono stati ben scelti perché riescono a ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) I daytime del Grande Fratello Vip 7 sono seguitissimi fin dal primo giorno d’ingresso dei nuovi concorrenti, tanto che hanno fatto immediatamente schizzare gli ascolti della rete. Quest’anno a commentare quanto è accaduto durante quei momenti c’è stata anche. L’opinionista ha voluto esprimere tutto il suo favore verso il. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7entusiasta del Grande Fratello Vip 7: “Non riesco a smettere di guardarli”questo weekend ha condiviso con i suoi fan uno dei momenti in cui guardava il daytime del Grande Fratello Vip 7 e ha espresso alcune considerazioni sui vipponi. Per lei questi concorrenti sono stati ben scelti perché riescono a ...

