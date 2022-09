La fuga dei coscritti e il pugno di ferro di Putin contro i manifestanti | il fronte interno è ufficialmente aperto

(Di domenica 25 settembre 2022) Chi sono i riservisti russi Di grande interesse è il report per quifinanza.it a firma Maurizio Perriello. "I primi a imbracciare di nuovo il fucile " scrive Perriello - potrebbero essere soldati e ...

Russia, lacoscritti e il pugno di ferro dello zar. Il fronte interno è ufficialmente aperto. A testimoniarlo sono i 799 dimostranti ancora detenuti (oltre 2mila i fermati e poi rilasciati) arrestati ...Quattrocinque Paesi europei confinanti con la Federazione non consentono l'ingresso ai russi ... Charles Michel, si è detto favorevole a tenere le porte aperte ai russi in. Cresce intanto l'...Dopo aver annunciato l'arruolamento dei giovanissimi riservisti, Vladimir Putin deve fare i conti con la rivolta dei cittadini, soprattutto dei genitori di quei ragazzi che non hanno ...Russia sono i 799 dimostranti ancora detenuti (oltre 2mila i fermati e poi rilasciati) arrestati nel corso delle manifestazioni di protesta contro la mobilitazione parziale annunciata il 21 settembr ...