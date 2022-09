Bonus 200 euro per autonomi, lunedì domande al via (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Da domani al via le domande per il Bonus da 200 euro, destinato ai liberi professionisti, che hanno registrato lo scorso anno un reddito complessivo inferiore ai 35 mila euro. Il Bonus, previsto dal Dl Aiuti, è una misura ‘una tantum’ volta a contrastare gli effetti del carovita. Può essere richiesta dai lavoratori autonomi (associati alla Gestione separata dell’Inps e alle Casse pensionistiche private) che nel 2021 hanno conseguito redditi al di sotto dei 35mila euro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Da domani al via leper ilda 200, destinato ai liberi professionisti, che hanno registrato lo scorso anno un reddito complessivo inferiore ai 35 mila. Il, previsto dal Dl Aiuti, è una misura ‘una tantum’ volta a contrastare gli effetti del carovita. Può essere richiesta dai lavoratori(associati alla Gestione separata dell’Inps e alle Casse pensionistiche private) che nel 2021 hanno conseguito redditi al di sotto dei 35mila. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : Bonus 200 euro, domani via alle domande degli autonomi. A partire dalle 12, in caso di redditi inferiori ai 35.000… - fattoquotidiano : Bonus 200 euro, da lunedì anche gli autonomi possono fare domanda dell’indennità sui siti dei loro enti pensionisti… - LiveSicilia : Bonus 200 euro: da domani al via alle domande degli autonomi - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus 200 euro: ecco tutto quello che c'è da sapere - - JohnHard3 : RT @Agenzia_Ansa: Bonus 200 euro, domani via alle domande degli autonomi. A partire dalle 12, in caso di redditi inferiori ai 35.000 euro #… -