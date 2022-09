Tutte le novità sulla nuova edizione di Striscia La Notizia (Di venerdì 23 settembre 2022) Il pluripremiato Striscia La Notizia ritorna martedì sui nostri schermi. Dietro al bancone debutterà l’attore Luca Argentero, accanto ad un volto molto amato della trasmissione: Alessandro Siani. Cambiano anche le veline, entrambe alla loro prima volta nel tg satirico, troveremo la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Riconfermata invece la squadra degli inviati. Ma andiamo a scoprire Tutte le novità di questa edizione. Antonio Ricci spiega il ritorno di Striscia La Notizia: “Noi non ci stiamo!” Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, ci ha sempre tenuto a sottolineare che il programma fosse “la voce dell’intransigenza”. Nel comunicato stampa diffuso spiega: “C’e? la necessita? di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Il pluripremiatoLaritorna martedì sui nostri schermi. Dietro al bancone debutterà l’attore Luca Argentero, accanto ad un volto molto amato della trasmissione: Alessandro Siani. Cambiano anche le veline, entrambe alla loro prima volta nel tg satirico, troveremo la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Riconfermata invece la squadra degli inviati. Ma andiamo a scoprireledi questa. Antonio Ricci spiega il ritorno diLa: “Noi non ci stiamo!” Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, ci ha sempre tenuto a sottolineare che il programma fosse “la voce dell’intransigenza”. Nel comunicato stampa diffuso spiega: “C’e? la necessita? di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli ...

