STRISCIA LA NOTIZIA: LE COPPIE DELLA STAGIONE 2022/2023 DEL TG DI ANTONIO RICCI (Di venerdì 23 settembre 2022) Torna STRISCIA la NOTIZIA, edizione numero 35, e quest’anno il tg satirico di ANTONIO RICCI – in onda da martedì 27 settembre alle 20.35 su Canale 5 – è la voce dell’intransigenza. “C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta!”, spiega ANTONIO RICCI. Partire eccezionalmente di martedì è una scelta decisa tempo fa per evitare la partita di calcio dell’Italia per la fase a gironi di Uefa Nations League, e salta anche la serata post elettorale consentendo di andare in onda ad esiti conosciuti. “Lunedì Bruno Vespa farà i suoi commentini e partiamo martedì con un ricco buffet di quel che può capitare”, così RICCI in conferenza. “Ci prendiamo ancora ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 23 settembre 2022) Tornala, edizione numero 35, e quest’anno il tg satirico di– in onda da martedì 27 settembre alle 20.35 su Canale 5 – è la voce dell’intransigenza. “C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta!”, spiega. Partire eccezionalmente di martedì è una scelta decisa tempo fa per evitare la partita di calcio dell’Italia per la fase a gironi di Uefa Nations League, e salta anche la serata post elettorale consentendo di andare in onda ad esiti conosciuti. “Lunedì Bruno Vespa farà i suoi commentini e partiamo martedì con un ricco buffet di quel che può capitare”, cosìin conferenza. “Ci prendiamo ancora ...

TWDDarylRick : SI BRAVI QUELLI DI STRISCIA MA ORA IN GALERA ANCHE I MANDANTI Milano, borseggiatrici scappano da Striscia la Notiz… - SerieTvserie : Striscia La Notizia 2022 – 23: le dichiarazioni di Antonio Ricci, Luca Argentero e Alessandro Siani - Striscia : Ecco la conferenza stampa di Antonio Ricci per la nuova edizione di #StrisciaLaNotizia! Ci saranno tante novità a p… - tvblogit : Striscia La Notizia 2022 – 23: le dichiarazioni di Antonio Ricci, Luca Argentero e Alessandro Siani - NotizieVirgilio : ?? Vanno dalla polizia per scappare da Striscia la Notizia: denunciate Quattro presunte borseggiatrici della metro d… -