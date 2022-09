Questo palazzo di Taiwan è crollato nel 2018, non nel 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 18 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicata la foto di un grande palazzo inclinato, dopo essere parzialmente crollato. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha condiviso il post su Facebook, che parla delle forti scosse di terremoto verificatesi il 18 settembre 2022 a Taiwan. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto oggetto di analisi è reale, ma non è stata scattata il 18 settembre 2022 dopo le scosse terremoto che hanno colpito l’isola. L’immagine risale al 7 febbraio 2018 e mostra un edificio danneggiato dopo una forte scossa di terremoto verificatasi il giorno prima nella città Taiwanese di Hualien, come si può verificare qui, qui e qui. Clicca qui per iscriverti alla ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 18 settembresu Facebook è stato pubblicata la foto di un grandeinclinato, dopo essere parzialmente. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha condiviso il post su Facebook, che parla delle forti scosse di terremoto verificatesi il 18 settembre. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto oggetto di analisi è reale, ma non è stata scattata il 18 settembredopo le scosse terremoto che hanno colpito l’isola. L’immagine risale al 7 febbraioe mostra un edificio danneggiato dopo una forte scossa di terremoto verificatasi il giorno prima nella cittàese di Hualien, come si può verificare qui, qui e qui. Clicca qui per iscriverti alla ...

