Piazza del Popolo: la cronaca in tempo reale. Donzelli: “Una bella festa di popolo” (Di giovedì 22 settembre 2022) 18:43 È arrivato con un pullman logato Fratelli d’Italia e l’inno di Mameli il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. “Non è una festa, quella è riservata a quando faremo gol – dice ai giornalisti che lo accolgono in Piazza del popolo – è un torpedone che entra dalla periferia per coinvolgere tutti i cittadini in questa grande scommessa per risollevare l’Italia”. 18:28 In Piazza del popolo anche Caio Mussolini, pronipote del Duce. “È un piacere essere qui per la chiusura della campagna elettorale – dice all’Adnkronos- una campagna elettorale molto brutta dove, specialmente da parte del centro sinistra, non si è mai parlato di argomenti. L’unico obiettivo era attaccare Giorgia Meloni, mentre la crescita di Fratelli d’Italia è esponenziale. Tutta la retorica usata ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) 18:43 È arrivato con un pullman logato Fratelli d’Italia e l’inno di Mameli il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. “Non è una, quella è riservata a quando faremo gol – dice ai giornalisti che lo accolgono indel– è un torpedone che entra dalla periferia per coinvolgere tutti i cittadini in questa grande scommessa per risollevare l’Italia”. 18:28 Indelanche Caio Mussolini, pronipote del Duce. “È un piacere essere qui per la chiusura della campagna elettorale – dice all’Adnkronos- una campagna elettorale molto brutta dove, specialmente da parte del centro sinistra, non si è mai parlato di argomenti. L’unico obiettivo era attaccare Giorgia Meloni, mentre la crescita di Fratelli d’Italia è esponenziale. Tutta la retorica usata ...

