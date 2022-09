Instagram vs Reality (GFVip): George Ciupilan (Di giovedì 22 settembre 2022) George Ciupilan “Nessuno è perfetto e ho imparato, crescendo, che a volte i propri difetti diventano ciò che ci rende unici”. Parole sante, scritte sul suo profilo Instagram da George Ciupilan, dove si dichiara anche amante delle “cose reali”. E allora, quale miglior vetrina se non il Grande Fratello Vip per lanciare un buon messaggio? Ma se è vero che il Reality mette a nudo, è altrettanto vero che… senza i filtri social le cose cambiano, eccome se cambiano! Il più giovane dei “vipponi”, già noto per Il Collegio e La Caserma, gironzola nella casa con un petto nudo alquanto sconosciuto a chi lo segue sui social. Che fine hanno fatto quegli addominali ben definiti e quel fisico scolpito acchiappa like? Le buone intenzioni di chi si spende in favore dell’accettazione, della non ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 settembre 2022)“Nessuno è perfetto e ho imparato, crescendo, che a volte i propri difetti diventano ciò che ci rende unici”. Parole sante, scritte sul suo profiloda, dove si dichiara anche amante delle “cose reali”. E allora, quale miglior vetrina se non il Grande Fratello Vip per lanciare un buon messaggio? Ma se è vero che ilmette a nudo, è altrettanto vero che… senza i filtri social le cose cambiano, eccome se cambiano! Il più giovane dei “vipponi”, già noto per Il Collegio e La Caserma, gironzola nella casa con un petto nudo alquanto sconosciuto a chi lo segue sui social. Che fine hanno fatto quegli addominali ben definiti e quel fisico scolpito acchiappa like? Le buone intenzioni di chi si spende in favore dell’accettazione, della non ...

