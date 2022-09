sportli26181512 : Da Jovic a Umtiti: quelli che... bisogna avere pazienza (ma non per tutti): Da Jovic a Umtiti: quelli che... bisogn… - Gazzetta_it : Da Jovic a Umtiti: quelli che... bisogna avere pazienza. La Borsa di Pedullà -

La Gazzetta dello Sport

Bastano e avanzano tre parole, 20 giorni dopo il mercato, per rendere l'idea: bisogna avere pazienza. Se prendessimo spunto da quei famosi sei mesi che non permisero a un certo Platini di brillare, ...... Bonaventura, Amrabat (40 'st Mandragora), Barak (27' st Ikonè), Kouamè (40' st Cabral),, ... 21 Brancolini, 13 Tuia, 19 Listowski, 28 Oudin, 29 Blin, 83 Lemmens, 93). All.: Baroni. Monza (... Da Jovic a Umtiti: quelli che... bisogna avere pazienza (ma non per tutti) Settima giornata di campionato, sorprese un pò ovunque. Si ferma l'imbattibilità del Milan, crollano Inter, Roma, Torino e Juventus. Prima vittoria del Monza ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...