Guendalina Tavassi al processo contro l’ex marito: “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa” (Di martedì 20 settembre 2022) Guendalina Tavassi ritorna a raccontare l’incubo che ha vissuto durante la storia d’amore con l’imprenditore 38enne Umberto D’Aponte. Nel corso del processo che vede imputato l’ex marito per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento, l’influencer ha testimoniato rivelando le continue vessazioni che ha subito nel corso di questi anni. “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa”, ha esordito la Tavassi. “Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto: sanguinavo e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: “Mamma sta morendo”. Mi volevano ricoverare, ma io sono voluta tornare a casa per i bimbi”. I legali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)ritorna a raccontare l’incubo che ha vissuto durante la storia d’amore con l’imprenditore 38enne Umberto D’Aponte. Nel corso delche vede imputatoper maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento, l’influencer ha testimoniato rivelando le continue vessazioni che ha subito nel corso di questi anni. “Mi hacon unadae mi hain”, ha esordito la. “Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto: sanguinavo e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: “Mamma sta morendo”. Mi volevano ricoverare, ma io sono voluta tornare a casa per i bimbi”. I legali ...

