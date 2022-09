Roma, ristoranti senza personale? A Trastevere i camerieri li trova Sant'Egidio: 3 rifugiati tra i tavoli di 'Zi Umberto' (Di lunedì 19 settembre 2022) I turisti che gli chiedono di bere il cappuccino mentre mangiano l'amatriciana, non li fa neanche sedere a tavola. Per il resto, invece, nel suo locale accoglie tutti. Simpaticamente irremovibile a ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 settembre 2022) I turisti che gli chiedono di bere il cappuccino mentre mangiano l'amatriciana, non li fa neanche sedere a tavola. Per il resto, invece, nel suo locale accoglie tutti. Simpaticamente irremovibile a ...

marialetiziama9 : RT @ImolaOggi: Caro bollette, Roma: 30 ristoranti chiusi in una settimana (sempre 'per spezzare le reni alla Russia'...) - Sigfrido007 : RT @ImolaOggi: Caro bollette, Roma: 30 ristoranti chiusi in una settimana (sempre 'per spezzare le reni alla Russia'...) - simone11472 : RT @ImolaOggi: Caro bollette, Roma: 30 ristoranti chiusi in una settimana (sempre 'per spezzare le reni alla Russia'...) - Robycop51 : RT @ImolaOggi: Caro bollette, Roma: 30 ristoranti chiusi in una settimana (sempre 'per spezzare le reni alla Russia'...) - CLAUDIO53TS : RT @ImolaOggi: Caro bollette, Roma: 30 ristoranti chiusi in una settimana (sempre 'per spezzare le reni alla Russia'...) -