Messaggi piccanti di Ilary ad altri uomini? Interviene l’avvocato della Blasi

(Di lunedì 19 settembre 2022) Da quando la scorsa settimana Francesco Totti ha rilasciato un’intervista bomba al CorriereSera, il casoseparazione consi è riacceso più infuocato di prima. Ieri a gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Roberto D’Agostino da Mara Venier a Domenica In. Il direttore di Dagospia ha rivelato che l’ex capitanoRoma avrebbe screenshottato deiun po’ particolari di. “Quando Alfonso Signorini su Chi ha pubblicato le fotografie di Totti a casa di Noemi è saltata la separazione consensuale. Poi è diventata una sorta di guerra dei Roses. Perché lì ognuno a cose dell’altro in mano e sono robe devastanti. l’intervista che Francesco ha rilasciato al Corriere è come un atto giudiziario per dire che non era lui il colpevole. Ha detto che ...

Domenica 18 settembre è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In. La vicenda Totti-Blasi ha avuto largo spazio ...Totti-Blasi Rocco Siffredi crede che le corna dopo 20 anni di matrimonio si possano perdonare per salvare l'amore e la famiglia.