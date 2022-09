Juvemania | che vergogna | ma cambiare tanto per cambiare non ha senso! Arrivabene non ne azzecca mai una | Primapagina

(Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 10:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Juve darsi Contro il Monza la Juventus ha toccato il punto più basso della sua storia recente, una veraper i colori bianconeri.Chi credeva che l’Allegri bis fallimentare della prima stagione fosse non replicabile è stato severamente smentito nei fatti.Questa Juve è addirittura peggiore di quella dell’anno scorso ed è riuscita nell’impresa quasi impossibile di fare peggio anche nei risultati iniziali.Una squadra davvero senza anima, senza gioco, senza carisma, non sembra nemmeno più la Vecchia Signora. Un’offesa totale alla sua storia, come abbiamo già scritto. Allegri al capolinea Le premesse post-Benfica in conferenza stampa d’altronde avevano già fatto capire che ormai Allegri è completamente dissociato dalla realtà.La difesa inopportuna ...

Calciomercato.com

Ad aiutarlo nemmeno quellosarebbe dovuto essere nei fatti la ciliegina sulla torta del mercato bianconero 2021/2022 einvece sembra sbarcato a Torino davvero in versione turista; incredibile ...