Elezioni 2022, Grillo posta foto con Conte: "Verso il 2050" (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – "Verso il 2050! #dallapartegiusta", scrive sui social Beppe Grillo, condividendo la foto dell'incontro a Genova con Giuseppe Conte, postata anche dal leader M5S. "A Genova ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre #dallapartegiusta", ha scritto dal canto suo su Facebook Conte. I due sono ritratti di spalle, mentre guardano il mare del capoluogo ligure. L'articolo proviene da Italia Sera.

