BARBARA D'URSO LANCIA IL METADURSO: "PAZZA DI FELICITÀ, PRENOTAZIONI IN TILT" (Di lunedì 19 settembre 2022) BARBARA D'URSO è arrivata nel metaverso, o meglio nel METADURSO. La popolare conduttrice ha dato il via al nuovo format di intrattenimento del futuro. Un palcoscenico virtuale in cui è padrona di casa e, sotto forma di avatar, interagisce con i suoi fans. "Ci sono state 2.300 visite, sono in homepage su Spatial. Sono PAZZA di FELICITÀ" ha annunciato entusiasta. "Ho usato quasi tutti i mezzi di comunicazione, fiction, film, teatro, musical, inciso dischi, sto lavorando a dei podcast. Ho quindi pensato che fosse giusto portare la community che mi segue in un luogo di cui si parla tantissimo, il metaverso. Uno spazio dove incontrarsi e dialogare, tramite il mio avatar", ha spiegato BARBARA D'URSO che ha deciso di limitare a 70 i posti per ogni incontro.

