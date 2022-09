Usare il telefono alla guida è pericoloso, ed ora potrebbe essere anche peggio: guai in arrivo (Di domenica 18 settembre 2022) Usare lo smartphone mentre si guida è ovviamente vietato, a meno che non si mettano gli auricolari e il dispositivo sia assolutamente lontano dalle nostre mani. Telefonino alla guida, 18/9/2022- Computermagazine.itMa attenzione, perchè utilizzarlo mentre si è in auto può portare a conseguenze spiacevoli anche se non veniamo fermati nel traffico dai vigili o dalla polizia. Come si legge su automotorinews, mentre si utilizza il telefono in auto, si rischia infatti di essere “osservati”. “Molti vigili urbani – si legge sullo stesso portale – e non solo, infatti, quando vedono un automobilista che ha lo smartphone in mano mentre guida annotano la targa e inviano la multa direttamente a casa. Una pratica che si sta diffondendo sempre di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 18 settembre 2022)lo smartphone mentre siè ovviamente vietato, a meno che non si mettano gli auricolari e il dispositivo sia assolutamente lontano dalle nostre mani. Telefonino, 18/9/2022- Computermagazine.itMa attenzione, perchè utilizzarlo mentre si è in auto può portare a conseguenze spiacevolise non veniamo fermati nel traffico dai vigili o dpolizia. Come si legge su automotorinews, mentre si utilizza ilin auto, si rischia infatti di“osservati”. “Molti vigili urbani – si legge sullo stesso portale – e non solo, infatti, quando vedono un automobilista che ha lo smartphone in mano mentreannotano la targa e inviano la multa direttamente a casa. Una pratica che si sta diffondendo sempre di ...

