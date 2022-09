Domenica prossima si vota. Si astengano perditempo e avventurieri (Di domenica 18 settembre 2022) La conferenza stampa che l’ancora premier Draghi ha tenuto dopo l’ultimo – in tutti i sensi – consiglio dei ministri tenutosi venerdì, in alcuni punti è stata come l’urlo di Munch, questa volta con il sonoro, in un ambiente in cui alcune persone stavano dormendo se non serenamente, quanto meno senza particolare angoscia. Quelle stesse che si sono svegliate di soprassalto e, ancora frastornate, hanno impiegato poco a realizzare che si era chiusa definitivamente un’era. La stessa sarebbe dovuta essere così archiviata insieme a una precisa strategia ipotizzata, strettamente connessa alla realizzazione di un tipo di risultato elettorale. Il professor Mario Draghi, in un passaggio di quella conferenza, ha informato che sta valutando altre proposte, per cui è da escludere che possa prendere in considerazione l’ipotesi di un suo ritorno a capo di una coalizione di governo. Saranno quindi al ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) La conferenza stampa che l’ancora premier Draghi ha tenuto dopo l’ultimo – in tutti i sensi – consiglio dei ministri tenutosi venerdì, in alcuni punti è stata come l’urlo di Munch, questa volta con il sonoro, in un ambiente in cui alcune persone stavano dormendo se non serenamente, quanto meno senza particolare angoscia. Quelle stesse che si sono svegliate di soprassalto e, ancora frastornate, hanno impiegato poco a realizzare che si era chiusa definitivamente un’era. La stessa sarebbe dovuta essere così archiviata insieme a una precisa strategia ipotizzata, strettamente connessa alla realizzazione di un tipo di risultato elettorale. Il professor Mario Draghi, in un passaggio di quella conferenza, ha informato che sta valutando altre proposte, per cui è da escludere che possa prendere in considerazione l’ipotesi di un suo ritorno a capo di una coalizione di governo. Saranno quindi al ...

