Scoppia la rissa all’interno del bar | uomo accoltellato | l’aggressore si becca…il Daspo

(Di sabato 17 settembre 2022) Una lite in un bar è degenerata al punto che un 51enne ha sfoderato un coltello e colpito a una scapola e all’addome un. È successo a Itri, in provincia di Latina, una discussione tra due uomini stava per trasformarsi in tragedia. La vittima dell’aggressione colpito con due coltellate è stato trasportato nell’ospedale di Formia anche se per fortuna non è in pericolo di vita., invece, è indagato per lesioni personali, minacce e porto di arma o strumento atto ad offendere. Il Questore dispone ilUrbano perIl Questore di Latina, poi, dopo l’attenta valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine, ha disposto ilurbano nei confronti del 51enne di Itri autore del, già noto alle forze ...