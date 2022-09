Repubblica ha commerciato con Putin Scontro totale tra De Manzoni e Parenzo

(Di sabato 17 settembre 2022)in diretta da Tiziana Panella, a Tagadà, su La7, nella puntata del 16 settembre, tra Massimo Dee Davidsui rapporti della politica con la Russia dopo il dossier Usa su presunti fondi russi ai partiti stranieri. Ad un certo punto si alza la voce e si alzano anche i toni. "Fino al 24 febbraio scorso tutti hannocon, anche", attacca De. "Guarda che ti arriva una querela. Ma chi ha? Questa balla del giornale... Non cazz***", scusami. Faresti un accordo con il partito di Erdogan?", ribatte. Loa Tagadà tra Massimo Dee DavidQuindi lo ...

DAVIDPARENZO : RT @La7tv: #tagada Duro botta e risposta tra Massimo De Manzoni e David Parenzo sui rapporti della #politica con la# Russia. Si alza la voc… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Duro botta e risposta tra Massimo De Manzoni e David Parenzo sui rapporti della #politica con la# Russia. Si alza la voc… - La7tv : #tagada Duro botta e risposta tra Massimo De Manzoni e David Parenzo sui rapporti della #politica con la# Russia. S… -

La7

... fino all'yiddish, il giudeo - tedesco e che per secoli hanno lavorato ein pace. Una ... Alcuni dei discendenti degli ebrei di Russia e Polonia, indossano nell'assolatadi Israele ...... fino agli arabi che hanno sempre, soprattutto uomini, nel continente africano. Nei ... spinti da motivazioni ideologiche, si sono affacciate nel continente africano anche la... Finanziamenti russi, De Manzoni vs Parenzo: "Tutti hanno commerciato con Putin, anche Repubblica". "Non cazzarare!!!!" Duro botta e risposta tra Massimo De Manzoni e David Parenzo sui rapporti della politica con la Russia. Si alza la voce e si alzano anche i ...