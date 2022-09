Formazioni ufficiali Torino Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di sabato 17 settembre 2022) Ledimatch valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Seck. All. Juric(4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

