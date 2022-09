Beach volley, Mondiali Under 19. Armellini e Acerbi strepitosi: sono in semifinale! (Di sabato 17 settembre 2022) Ancora una volta il settore giovanile azzurro si prende una grande soddisfazione a livello internazionale al termine di una stagione molto intensa. Andrea Armellini e Raoul Acerbi sono in semifinale al Mondiale Under 19 che si conclude domani sulla sabbia di Dikili in Turchia. Un risultato di grande spessore che conferma la bontà del vivaio azzurro, che ha appena sfornato talenti del calibro di Samuele Cottafava. Armellini/Acerbi hanno vinto tutte le partite fin qui disputate battendo nel girone preliminare 2-0 (21-14, 21-16) gli australiani Dalton/Smith, 2-0 (21-13, 21-11) i sudafricani Deloshem/Guther e 2-0 (21-17, 22-20) i padroni di casa turchi Kesgin/Kaplan. Negli ottavi di finale gli azzurri hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-12) gli svizzeri Breer/Deecke e nei quarti hanno sconfitto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Ancora una volta il settore giovanile azzurro si prende una grande soddisfazione a livello internazionale al termine di una stagione molto intensa. Andreae Raoulin semifinale al Mondiale19 che si conclude domani sulla sabbia di Dikili in Turchia. Un risultato di grande spessore che conferma la bontà del vivaio azzurro, che ha appena sfornato talenti del calibro di Samuele Cottafava.hanno vinto tutte le partite fin qui disputate battendo nel girone preliminare 2-0 (21-14, 21-16) gli australiani Dalton/Smith, 2-0 (21-13, 21-11) i sudafricani Deloshem/Guther e 2-0 (21-17, 22-20) i padroni di casa turchi Kesgin/Kaplan. Negli ottavi di finale gli azzurri hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-12) gli svizzeri Breer/Deecke e nei quarti hanno sconfitto ...

