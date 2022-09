ATP Metz 2022: il tabellone. Musetti e Sonego nello stesso quarto di finale, Medvedev prima testa di serie (Di sabato 17 settembre 2022) Neanche il tempo di concludere il fine settimana di Coppa Davis, che ci si rituffa già nel circuito ATP. E si va a Metz, in Francia, in uno dei tanti ATP 250 nel territorio transalpino che, come da tradizione, riunisce un elevato numero di giocatori di casa. Su 18 edizioni, 11 sono andate a francesi; nell’albo d’oro c’è anche un giovane Novak Djokovic (2006). E c’è anche Hubert Hurkacz: il polacco torna a difendere la vittoria conseguita lo scorso anno con lo spagnolo Pablo Carreño Busta. Stavolta il tabellone è particolarmente intrigante dal suo lato, perché uno tra Richard Gasquet e Dominic Thiem (con quest’ultimo in finale al Challenger di Rennes) sarà il suo avversario. Apparentemente, per paradosso, è più semplice il quarto di finale. Tennis, Gilles Moretton: “A Pique non interessa della Coppa ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Neanche il tempo di concludere il fine settimana di Coppa Davis, che ci si rituffa già nel circuito ATP. E si va a, in Francia, in uno dei tanti ATP 250 nel territorio transalpino che, come da tradizione, riunisce un elevato numero di giocatori di casa. Su 18 edizioni, 11 sono andate a francesi; nell’albo d’oro c’è anche un giovane Novak Djokovic (2006). E c’è anche Hubert Hurkacz: il polacco torna a difendere la vittoria conseguita lo scorso anno con lo spagnolo Pablo Carreño Busta. Stavolta ilè particolarmente intrigante dal suo lato, perché uno tra Richard Gasquet e Dominic Thiem (con quest’ultimo inal Challenger di Rennes) sarà il suo avversario. Apparentemente, per paradosso, è più semplice ildi. Tennis, Gilles Moretton: “A Pique non interessa della Coppa ...

