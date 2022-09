Torino, tutto il rammarico di Juric sul mercato: “Volevo altro…” (Di venerdì 16 settembre 2022) Ivan Juric non si trattiene in conferenza stampa e confessa il rammarico principale da quand’è al Torino Il Torino sta disputando una bella stagione fino a questo momento, dando continuità al bel campionato scorso. Le cose però sono cambiate, l’estate è stata turbolenta: c’è stato un momento dove Vagnati faceva fatica a mettere a segno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 settembre 2022) Ivannon si trattiene in conferenza stampa e confessa ilprincipale da quand’è alIlsta disputando una bella stagione fino a questo momento, dando continuità al bel campionato scorso. Le cose però sono cambiate, l’estate è stata turbolenta: c’è stato un momento dove Vagnati faceva fatica a mettere a segno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SimoneAlliva : #Omofobia Questa notte a Torino, in piazza Vittorio un gruppo di ragazzi è stato aggredito con lanci di bottiglie,… - maurisan75 : @norskpaolo @NinoRamosTerml @StefanoVerbania ma pure le vs due trasferte di Torino,la partita con l'Atalanta vi han… - itsmealepa : RT @noianononhodet1: mi giungono voci da Torino e ve le giro come mi sono arrivate In serata riunione dei dirigenti della Juve, Agnelli ha… - Debunker71 : In A ci sono due squadre dove tutto è dorato e fantastico. La roma e il Torino. Tutte le altre hanno problemi di va… - eccapecca : Al Festival nazionale Acqua, Lingotto #Torino, la prospettiva dei Beni Comuni è completamente assente. Si parlerà… -