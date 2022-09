Ultime Notizie – Ucraina, incidente d’auto per Zelensky (Di giovedì 15 settembre 2022) Volodymyr Zelensky è stato coinvolto stamattina in un incidente d’auto a Kiev mentre tornava dalla città di Izium. Lo ha confermato il portavoce del presidente ucraino Sergei Nikiforov, precisando su Facebook che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale e Zelensky è rimasto illeso. A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all’autista dell’auto, che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. “Il presidente è stato visitato da un medico – ha aggiunto – ma non sono state riscontrate ferite gravi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Volodymyrè stato coinvolto stamattina in una Kiev mentre tornava dalla città di Izium. Lo ha confermato il portavoce del presidente ucraino Sergei Nikiforov, precisando su Facebook che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale eè rimasto illeso. A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all’autista dell’auto, che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. “Il presidente è stato visitato da un medico – ha aggiunto – ma non sono state riscontrate ferite gravi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

