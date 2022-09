Manning | «Il desiderio di Insigne era solo portare i figli al cinema A Napoli non poteva farlo»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) In occasione dello speciale Dazn dedicato a, Bernardeschi e Criscito, il presidente del Toronto, Bill, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’arrivo dell’ex capitano delnella sua squadra. “Tutto è iniziato quando l’Italia ha vinto l’Europeo. Ero seduto nel giardino di casa e sentivo i clacson delle macchine, perché tutti gli italiani qui a Toronto sono usciti a festeggiare. La festa era soprattutto in Downtown e Little Italy.mi ha letteralmente detto che il suoqui a Toronto era quello di poteri suoial. Pensateci, anonnemmeno andare al”. Racconta come ha convintoa scegliere il ...

Bill Manning, presidente del Toronto FC, ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione dello speciale dedicato a Bernardeschi, Insigne ...