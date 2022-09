Letta, il voto utile non è un semplice sgarbo agli alleati La mossa del Pd per diventare il primo partito italiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non è solo tattica. La richiesta del cosiddetto “voto utile” avanzata a più riprese dal segretario del partito Democratico Enrico Letta ha una chiara e precisa strategicità. Non un semplice sgarbo verso gli alleati o verso i vari soggetti che si contendono il consenso del popolo progressista (i vari SI, M5S o calendian-renziani), come è parso ai più, ma bensì una chiara mira: il PD primo partito italiano. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non è solo tattica. La richiesta del cosiddetto “” avanzata a più riprese dal segretario delDemocratico Enricoha una chiara e precisa strategicità. Non unverso glio verso i vari soggetti che si contendono il consenso del popolo progressista (i vari SI, M5S o calendian-renziani), come è parso ai più, ma bensì una chiara mira: il PD. Segui su affaritaliani.it

