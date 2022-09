“Io così non voglio cantare!”: lite furiosa con Amadeus, le telecamere hanno ripreso tutto [VIDEO] (Di mercoledì 14 settembre 2022) Amadeus grida sul palco, le telecamere riprendono tutta la scena: una lite inaspettata ferma l’intero show Amadeus (Notizie.it)Il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, è stato ingaggiato per la conduzione di un nuovo format all’Arena di Verona. Uno spettacolo sempre legato al mondo della musica che lo vede protagonista indiscusso già da queste prime serate. Durante la serata del 13, all’Arena 60 70 80 e 90, il conduttore ha instilato una diatriba con la famosa cantante Ornella Vanoni. La cantante si è rifiutata di cantare in un certo modo, ma Amadeus si è ritrovato a doversi scontrare con lei per mandare avanti la serata. Silenzio tra il pubblico rimasto esterrefatto dalla reazione di entrambi ha deciso di riprendere la scenetta ripostandola sui social network. Il ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 14 settembre 2022)grida sul palco, leriprendono tutta la scena: unainaspettata ferma l’intero show(Notizie.it)Il conduttore del Festival di Sanremo,, è stato ingaggiato per la conduzione di un nuovo format all’Arena di Verona. Uno spettacolo sempre legato al mondo della musica che lo vede protagonista indiscusso già da queste prime serate. Durante la serata del 13, all’Arena 60 70 80 e 90, il conduttore ha instilato una diatriba con la famosa cantante Ornella Vanoni. La cantante si è rifiutata di cantare in un certo modo, masi è ritrovato a doversi scontrare con lei per mandare avanti la serata. Silenzio tra il pubblico rimasto esterrefatto dalla reazione di entrambi ha deciso di riprendere la scenetta ripostandola sui social network. Il ...

Giorgiolaporta : La colpa di #LauraPausini non è non di non aver cantato #BellaCiao, ma di non aver mai dovuto elemosinare successo… - borghi_claudio : Mannaggia era così bella l'idea che il compratore potesse decidere lui il prezzo di una cosa che ha bisogno... Ques… - GiovaQuez : Corrispondente di guerra russo: 'Dobbiamo distruggere le infrastrutture, così gli ospedali non funzioneranno e altr… - Fratzen13 : RT @AnDyllinger: Odiano e temono smodatamente la morte perchè non sono in grado di controllarla. Mai domi, bramano un controllo smodato sul… - SPalermo91 : RT @DaRonz82: Come con la Serbia anche oggi nel terzo quarto alziamo l'aggressività in difesa e, non a caso, in attacco siamo più sciolti e… -

Bonus benzina per tutti: arriva la proroga al 17 ottobre contro il caro carburanti Come se non bastasse, il calcolo Iva non avviene solo sul prezzo base bensì su quello complessivo , ... magari spingendo per un aumento della produzione in ambito Opec , così da provare ad abbassare il ... Covid, Oms: "Il mondo mai cosi' vicino alla fine della pandemia" "Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia. Non ci siamo ancora, ma la fine e' in vista. Possiamo vedere il traguardo, siamo in una posizione vincente, ma ora e' il momento peggiore per smettere di correre. Ora e' il momento di correre piu' ... il Resto del Carlino Come sebastasse, il calcolo Ivaavviene solo sul prezzo base bensì su quello complessivo , ... magari spingendo per un aumento della produzione in ambito Opec ,da provare ad abbassare il ...siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia.ci siamo ancora, ma la fine e' in vista. Possiamo vedere il traguardo, siamo in una posizione vincente, ma ora e' il momento peggiore per smettere di correre. Ora e' il momento di correre piu' ... Asilo nella sede temporanea "Così non avremo disagi"