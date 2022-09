In Puglia prende vita la Green Hydrogen Valley (Di martedì 13 settembre 2022) In un momento in cui l’Italia si sta impegnando a reperire fonti di energia alternative al gas che non arriva più dalla Russia, Edison e Saipem hanno annunciato un ambizioso progetto per trasformare la Puglia in una “valle dell’idrogeno verde”. La società Alboran Hydrogen Brindisi, acquisita da Edison (50%) e Saipem (10%), avrà l’esclusiva per la realizzazione del progetto, che prevede la produzione di idrogeno tramite fonti rinnovabili. Questo investimento rappresenta un importante passo avanti nella transizione energetica verso le fonti rinnovabili, un processo indispensabile per il futuro sostenibile del nostro pianeta. Il progetto Puglia Green Hydrogen Valley Il progetto di diffusione dell’idrogeno verde è un importante passo verso la neutralità climatica. L’idrogeno verde può ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 settembre 2022) In un momento in cui l’Italia si sta impegnando a reperire fonti di energia alternative al gas che non arriva più dalla Russia, Edison e Saipem hanno annunciato un ambizioso progetto per trasformare lain una “valle dell’idrogeno verde”. La società AlboranBrindisi, acquisita da Edison (50%) e Saipem (10%), avrà l’esclusiva per la realizzazione del progetto, che prevede la produzione di idrogeno tramite fonti rinnovabili. Questo investimento rappresenta un importante passo avanti nella transizione energetica verso le fonti rinnovabili, un processo indispensabile per il futuro sostenibile del nostro pianeta. Il progettoIl progetto di diffusione dell’idrogeno verde è un importante passo verso la neutralità climatica. L’idrogeno verde può ...

mritascognamig1 : @MarcoOsnato @FratellidItalia Puglia e pugliesi stanno bene come stanno! Sempre peggio dovrebbero andare. Chi va pe… - PugliaReporter : Pulmino partito dalla Puglia prende fuoco in autostrada: - ITALOFRANCESE1 : La ' pizza ' prende forma... ???????? ?? ?? #buongiorno #buonanotte #buondi #buonasera #buonaserata #neiperte… - catone_05 : @Davide Infatti, vedremo quanto prende nel collegio Puglia P02 alla Camera. Intanto è anche candidato a Modena, Bol… - tormentony : #Rai1 ha rotto il cazzo! ma tutta la #rai in generale perché non prende da nessuna parte, la Puglia è stata tagliat… -