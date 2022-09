Cartabianca | Ecco Quanto Guadagna Mauro Corona!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 13 settembre 2022)Corona è uno dei pochi ospiti fissi della trasmissione e sono in tanti a chiedersi quale sia il cachet per ogni suo intervento. È stato proprio a lui a svelarlo…è il noto programma di approfondimento ed attualità condotto da Bianca Berlinguer. Al fianco della conduttrice, tra gli ospiti, c’è quasi sempre immancabilmenteCorona, il quale si rende talvolta protagonista di alcuni siparietti che coinvolgono anche la conduttrice. In tanti però si sono sempre chiesti quale sia il cachet di Corona, considerando la sua presenza quasi costante nel programma.Corona per ogni puntata!Corona, scrittore, intellettuale ed autore di vari libri, è sempre presente nel ...