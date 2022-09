Nomi che iniziano per E e loro significato (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i tanti Nomi che iniziano con la lettera E, ce ne sono ben due che si piazzano fra le prime dieci posizioni dei più utilizzati dai genitori italiani, uno maschile e uno femminile. Parliamo di Edoardo, al decimo posto con 3785 occorrenze, e di Emma, al settimo posto con 3069. Accanto a questi Nomi se ne trovano alcuni utilizzati da sempre in Italia, come Elena, Ettore, Eva, ma significativo è anche il caso di Enea: questo nome è stato scelto da 66 mamme e papà nel 1999, mentre nel 2020 è arrivato a toccare quota 1165 neonati chiamati in questo modo, a riprova di una rinnovata popolarità trovata da questo nome. Tra i Nomi stranieri, ai genitori italiani piace molto Ethan – scelto per 257 neonati nel 2020 – ma sta prendendo quota anche il nome Emily, per le bambine. Scopriamo in lista alcuni dei Nomi ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i tantichecon la lettera E, ce ne sono ben due che si piazzano fra le prime dieci posizioni dei più utilizzati dai genitori italiani, uno maschile e uno femminile. Parliamo di Edoardo, al decimo posto con 3785 occorrenze, e di Emma, al settimo posto con 3069. Accanto a questise ne trovano alcuni utilizzati da sempre in Italia, come Elena, Ettore, Eva, ma significativo è anche il caso di Enea: questo nome è stato scelto da 66 mamme e papà nel 1999, mentre nel 2020 è arrivato a toccare quota 1165 neonati chiamati in questo modo, a riprova di una rinnovata popolarità trovata da questo nome. Tra istranieri, ai genitori italiani piace molto Ethan – scelto per 257 neonati nel 2020 – ma sta prendendo quota anche il nome Emily, per le bambine. Scopriamo in lista alcuni dei...

borghi_claudio : Intanto @LivornoToday mette in bella evidenza che la capolista per il PD anche a Livorno è la Boldrini... bene, che… - fattoquotidiano : ??? CANDIDATI IMPRESENTABILI. Domani l’elenco completo (che comprende nomi di tutti gli schieramenti) in esclusiva su - PagellaPolitica : Scopri i nomi dei politici che si candidano alla Camera e al Senato nel comune dove andrai a votare il 25 settembre… - davidgerously : RT @damianofedeli: E la gatta arriva prima del gatto. Esce la nuova edizione del Vocabolario @Treccani. Ed è una rivoluzione: per la prima… - DinoiaLele : RT @Ci1812: Lucia, premetto che pago il canone da sempre. Le ricordo che la Rai e’ la tv di stato. Se in passato qualcuno in Mediaset storp… -