Marchisio: "Siamo campioni del mondo di volley, perché si parla di fuorigioco e decisioni arbitrali?"

Claudio Marchisio ha pubblicato un post su Instagram inerente alla vittoria del Mondiale dalla Italvolley.

"Siamo campioni del mondo. Eppure guardo le prime pagine dei giornali e leggo solo di fuorigioco e decisioni arbitrali. Guardo i servizi alla tv che si interrogano se quello fosse o meno calcio di rigore. Nessuno più di me (credetemi) avrebbe voluto vedere meno casi discutibili e più chiarezza. Ma Siamo campioni del mondo! Dovremmo essere tutti più grati a questi ragazzi e provare, per una volta, a lasciare da parte le polemiche".

