Lazio, Milinkovic-Savic: «Questa partita ha un valore grande»

Le parole di Milinkovic-Savic al termine della sfida tra Lazio e Verona: «La continuità era il problema, ora abbiamo vinto due partite»

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Milinkovic a commentare la gara contro il Verona. Le sue parole:

ASSIST– «Speravo di fare un gol perchè avevo preparato la maglia (per il compleanno della sorella, ndr), ma l'importante è fare tre punti. Il Verona poi è sempre difficile, ti vengono addosso, marcano uomo a uomo ed è difficile creare spazi».

VALORE DELLA VITTORIA– «Questa partita ha un valore grande: dà continuità alla gara con il Feyenoord. Quando vogliamo e siamo sul pezzo possiamo fare qualunque cosa. La continuità era il problema, ora abbiamo vinto due partite e ci proveremo anche con ...

