"Russi in fuga da Kupiansk e Izyum". Le forze di Kiev travolgono Mosca (Di sabato 10 settembre 2022) Le truppe russe hanno lasciato la città di Izyum e alcune altre località della regione di Kharkiv. La guerra in Ucraina sta cambiando con l'invasore che sarebbe costretto alla ritirata. A riportarlo sono i media ucraini Ukrainska Pravda e Unian, citando una dichiarazione su Telegram del cosiddetto primo vice ministro dell'Informazione dell'autoproclamata repubblica separatista di Donetsk, Danylo Bezsonov, secondo cui i soldati "hanno lasciato Izyum, come pure altri insediamenti della regione di Kharkiv". "Certamente questo è negativo. Certamente è il risultato di errori dell'alto comando, ma non è necessario guardare a significati nascosti. Non si tratta di negoziatori o tradimenti. Semplicemente, combattiamo come sappiamo fare. A tutti i livelli. In alcuni posti meglio, in altri peggio", le parole di Bezsonov riportate dai media ucraini.

