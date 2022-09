100 anni di Monza: i ricordi dei protagonisti (Di sabato 10 settembre 2022) Grandi ex e dirigenti della F1 raccontano i loro momenti più belli del GP d'Italia: gli interventi di Alesi, Prost, Hill, Briatore, Agostini, Coulthard, Stichi Damiani e ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Grandi ex e dirigenti della F1 raccontano i loro momenti più belli del GP d'Italia: gli interventi di Alesi, Prost, Hill, Briatore, Agostini, Coulthard, Stichi Damiani e ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 @Banshees_Movie #BrendanGleeson: “Non penso che in Irlanda, 100 anni fa, gli uomini… - vigilidelfuoco : Sessantatré anni fa l’alluvione che devastò #Ancona, furono 10 le vittime e tantissimi i danni in città: 200… - frankmarinelli : A inizio agosto ci siamo ritrovati insieme a Giorgio Terruzzi, Pino Allievi e Stefano Nicoli (con la cura editorial… - agad85 : @farfannnnn A 22 anni ti puoi mangiare il mondo! L'importante è che tu lo faccia per te,mai per qualche altro/a. Se… - Matteo21571045 : @Alice7279_ Non mi sembra che in tutti questi mesi abbiano preso voli con jet privato, e hanno viaggiato moltissimo… -