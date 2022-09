AUSL della Romagna: Concorso per 1 Dirigente Medico (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Dirigente Medico di Radiodiagnostica, per il reparto di Senologia. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di Dirigente Medico di radiodiagnostica per le esigenze della senologia. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Azienda Unità Sanitaria Localeha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi Radiodiagnostica, per il reparto di Senologia. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, presso l'Azienda unità sanitaria localead un posto didi radiodiagnostica per le esigenzesenologia. Requisiti ed InvioDomanda Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo ...

