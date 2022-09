Sognare di cadere nel vuoto: cosa significa (Di giovedì 8 settembre 2022) Di cosa si tratta Sognare di cadere nel vuoto o avere la sensazione di cadere mentre si dorme è decisamente comune e può riguardare bambini e adulti, anche se in età adulta è più frequente. Il fenomeno prende il nome di spasmo ipnico o mioclono ed è dovuto a contrazioni muscolari involontarie e rapide, simile a quelle che si verificano quando si ha il singhiozzo. Le contrazioni muscolari riguardano in genere un solo lato del corpo e possono essere singole o in successione e verificarsi sia nella fase in cui ci si addormenta sia durante il sonno profondo. Quando lo spasmo ipnico avviene nella fase di transizione si ha la sensazione di cadere nel vuoto o semplicemente dal letto che, se si verifica durante la fase REM, può essere accompagnata da sogni vividi in cui ci ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Disi trattadinelo avere la sensazione dimentre si dorme è decisamente comune e può riguardare bambini e adulti, anche se in età adulta è più frequente. Il fenomeno prende il nome di spasmo ipnico o mioclono ed è dovuto a contrazioni muscolari involontarie e rapide, simile a quelle che si verificano quando si ha il singhiozzo. Le contrazioni muscolari riguardano in genere un solo lato del corpo e possono essere singole o in successione e verificarsi sia nella fase in cui ci si addormenta sia durante il sonno profondo. Quando lo spasmo ipnico avviene nella fase di transizione si ha la sensazione dinelo semplicemente dal letto che, se si verifica durante la fase REM, può essere accompagnata da sogni vividi in cui ci ...

