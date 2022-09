La regina Elisabetta sta male, i sudditi fuori da Buckingam Palace. Il principe Harry a Balmoral senza Meghan (Di giovedì 8 settembre 2022) "Dopo un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina" Elisabetta II "sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico". E' quanto si legge in un comunicato di Buckingham Palace, in cui si spiega che Elisabetta al momento resta a Balmoral. Il principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra è giunto nella scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla regina Elisabetta: le condizioni della 96enne reginaa si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media locali, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo nella linea di successione, sarebbe partito da Londra per ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) "Dopo un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici dellaII "sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico". E' quanto si legge in un comunicato di Buckingham, in cui si spiega cheal momento resta a. IlCarlo, erede al trono d'Inghilterra è giunto nella scozzese dicon la consorte Camilla per stare vicino alla: le condizioni della 96ennea si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Lo riportano i media locali, precisando che anche ilWilliam, primogenito del 73enne Carlo e secondo nella linea di successione, sarebbe partito da Londra per ...

