"Conquiste civili sotto attacco. Il Paese corre un grave rischio"

È il 26 settembre e in Italia ha vinto la coalizione di centrodestra. Quale futuro per i diritti civili nel nostro Paese? "Un futuro molto incerto, di guerra e di battaglia. O meglio di resistenza per tutti coloro che si spendono per la difesa e l'affermazione di tali diritti". A dirlo a La Notizia è Simone Alliva, giornalista ed esperto di diritti civili, che ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All'Omo. Viaggio nel Paese dell'omofobia" e "Fuori i nomi!". Immigrazione e cittadinanza, diritti delle donne e Lgbtiq+, fine vita, cannabis. Secondo lei come sono affrontati nei programmi elettorali dei partiti? "Sicuramente c'è una parte politica che fa e farà, qualora vincesse, muro sulle questioni dei diritti e del progresso per quanto riguarda la giustizia civile e sociale. E c'è viceversa una parte che, in qualche ...

