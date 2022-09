Volley, De Giorgi sul successo contro la Francia: “Partita emozionante, ora giochiamoci le medaglie” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tecnico della nazionale italiana maschile di Volley, Ferdinando De Giorgi, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la grande vittoria ottenuta ai quarti di finale del Mondiale contro la Francia. Ecco le parole dell’allenatore azzurro: “Giocavamo contro i campioni olimpici e una delle squadre favorite. Dopo aver perso due volte per 3-0 eravamo molto vogliosi di fare bene. E’ stata una Partita emozionante e complicata, sono stati tutti set tirati e anche quelli che abbiamo perso forse con un po’ di attenzione in più qualcosa si poteva fare. Ma sono molto contento del passo lungo che abbiamo fatto questa sera. Questa era una occasione importante per la mia squadra e per il nostro percorso, è un gruppo che ha voglia e queste sono le esperienze importanti che ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tecnico della nazionale italiana maschile di, Ferdinando De, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la grande vittoria ottenuta ai quarti di finale del Mondialela. Ecco le parole dell’allenatore azzurro: “Giocavamoi campioni olimpici e una delle squadre favorite. Dopo aver perso due volte per 3-0 eravamo molto vogliosi di fare bene. E’ stata unae complicata, sono stati tutti set tirati e anche quelli che abbiamo perso forse con un po’ di attenzione in più qualcosa si poteva fare. Ma sono molto contento del passo lungo che abbiamo fatto questa sera. Questa era una occasione importante per la mia squadra e per il nostro percorso, è un gruppo che ha voglia e queste sono le esperienze importanti che ci ...

