Annalisa, il look non lascia spazio all’immaginazione | Che curve (Di mercoledì 7 settembre 2022) I fan di Annalisa sono rimasti a bocca aperta davanti al look che ha sfoggiato la loro beniamina: avete visto cosa ha indossato? Guardatela. L’ex star di Amici rimane sulla bocca di tutti e questa volta lo fa con uno scatto che non ha lasciato indifferenti i numerosi fan. Avete visto come si è mostrata? L'articolo Annalisa, il look non lascia spazio all’immaginazione Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 7 settembre 2022) I fan disono rimasti a bocca aperta davanti alche ha sfoggiato la loro beniamina: avete visto cosa ha indossato? Guardatela. L’ex star di Amici rimane sulla bocca di tutti e questa volta lo fa con uno scatto che non hato indifferenti i numerosi fan. Avete visto come si è mostrata? L'articolo, ilnonChechemusica.it.

vogue_italia : Il rosso fuoco è sicuramente il colore più gettonato del momento: lo sa Annalisa, Bellissima (come il suo nuovo sin… - vacca_annalisa : Come eh che era il detto 'quando la bocca parla,il c*l brucia,dite all'amico della salemina,che ci stanno i pareri contrastanti,su i look - Luxgraph : Venezia, i voti ai look: Foglietta da manuale (9), Annalisa sbiadita (5), Melissa Satta velata (7-) #corriere… - CelebrityLifeN1 : CELEBRITY LIFE-NEWS-PHOTOS: Venezia 2022: Alcuni look dell'evento - musiclover_blu : Comunque LudoValli a Venezia era veramente bella entrambi i look mi sono piaciuti per il resto super promossa anche… -