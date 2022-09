La moneta con l' immagine di Raffaella Carrà sarà da 5 euro

(Di martedì 6 settembre 2022) Unacommemorativa da 5con il volto della regina della tv,, potrebbe far parte della collezione numismatica del prossimo anno. Il Poligrafico-Zecca dello Stato, secondo quanto...

Agenzia_Ansa : Una moneta sarà dedicata a Raffaella Carrà dopo un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato ma manca… - LaVeritaWeb : Rallentata la catena logistica con le serrate e fatto scorta di materie prime, Pechino svaluta la moneta per inonda… - gparagone : Pagare moneta vedere cammello. Alle aziende il #gas (caro), arriva, ma con pagamento anticipato. - tamangha : RT @CCFCattaneo: 'A ogni centesimo di maggior debito dello Stato corrisponde un centesimo di maggior credito del settore privato. Il “pover… - lasvoltait : Con il suo inconfondibile caschetto biondo, Raffaella Carrà finirà su alcuni pezzi da collezione dal 2023. Un omagg… -

Oggi, nonostante laeuropea non sia ancora tornata in paritàquella americana, si registra una risalita a dello 0,32% a 0,9961 dollari. Rispetto allo yen , invece, passa di mano a 140,3400 ...La presentazione ufficiale dellala Carrà, se la scelta sarà confermata, è programmata a gennaio 2023, in una cerimonia dedicata della Zecca dello Stato e del MEF . Leggi anche Gioco, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Carrà, nel sondaggio realizzato, ha invece vinto la concorrenza di Anna Marchesini, Anna Magnani e Monica Vitti. Dopo l'approvazione della Commissione artistica, saranno presentati i primi bozzetti ...