Bimbo di 5 anni lasciato morire in macchina, il padre: “Ecco cosa mi disturbava di lui” (Di martedì 6 settembre 2022) La storia che stiamo per raccontarvi arriva dall’Ohio negli Stati Uniti. Un padre ha lasciato morire suo figlio in macchina inscenando la cosiddetta “sindrome del bambino dimenticato”, SBD (in inglese Forgotten Baby Syndrome, FBS), la quale può avvenire ad esempio quando un genitore, che già si trova in uno stato di grave stress o stanchezza, si trova a dover trasportare il proprio figlio a seguito di uno sporadico cambiamento della propria vita quotidiana. In questo caso però gli inquirenti hanno fatto una scoperta scioccante.



